خادم الحرمين الشريفين: خدمة الحجيج من أكبر النعم

الرياض - محمد عبدالله - أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أن خدمة الحجيج من أكبر النعم، سائلا الله عز وجل رفع كل مكروه.

وقال خادم الحرمين الشريفين –عبر حسابه على تويتر- : «نحمد الله سبحانه الذي أكرمنا بخدمة الحرمين الشريفين، وإن ذلك لأكبر النعم التي حبانا الله بها، مستشعرين مقاصد الشريعة في حفظ النفس وحمايتها من كل ضرر».

وتابع «ومع حلول عيد الأضحى المبارك، نسأل الله أن يرفع عنَّا والعالم كل مكروه، مستبشرين الخير في قادم أيامنا... ووكل عام وأنتم بخير».

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