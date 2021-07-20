هشام سعيد: تحديث خطط مواسم الحج و«المؤشرات الصحية» تحدد الأعداد

الرياض - محمد عبدالله - قال المتحدث الرسمي بوزارة الحج والعمرة المهندس هشام سعيد، إنَّ المملكة قادرة على إدارة الحج والعمرة في ظل جائحة كورونا وتعمل على تحديث الخطط في كل موسم والاستفادة من المكتسبات التي تحققت في الأعوام السابقة، مبينًا أن المؤشرات الصحية ستكون المحدد الأساسي لسير الخطط وأعداد الحجاج.

وأضاف سعيد، خلال المؤتمر الصحفي لموسم حج هذا العام الذي عقد اليوم في العوالي بمكة المكرمة، أن مركز المتابعة والمراقبة والتحكم والقياس التابع للوزارة، يعمل على ثلاث مراحل أساسية ضمن إحدى المبادرات التي أطلقتها وزارة الحج والعمرة.

وتابع، أن المرحلة الأولى تشمل قياس الاستعدادات والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، والثانية قياس الرصد الميداني ومراقبة مؤشرات الأداء الإلكترونية والثالثة الحصول على التقارير والتوصيات وعمليات تجويد الخدمات في المواسم المقبلة واتخاذ الإجراءات التصحيحية والخطط التطويرية بناء على الملاحظات التي تم رصدها على مقدمي الخدمات ومدى جودتها.