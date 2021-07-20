أمير مكة ونائبه يؤديان صلاة العيد بالمسجد الحرام

الرياض - محمد عبدالله - أدّى المسلمون وعدد من الحجاج صلاة عيد الأضحى المبارك في المسجد الحرام يتقدمهم أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ونائبه الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، وعدد من الأمراء، وأصحاب الفضيلة أئمة وخطباء المسجد الحرام وسط أجواء روحانية وإيمانية .

وأمّ المصلين عضو هيئة كبار العلماء إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور بندر بن عبدالعزيز بليلة.

وأوضحت رئاسة شؤون الحرمين –عبر موقعها الإلكتروني- إنها جندت كامل طاقتها البشريك للقيام بأعمال التطهير والتعقيم وسقيا زمزم، موزعين على ثلاثة ورديات على مدار الساعة.

كما جندت عدد من المراقبين على أبواب المسجد الحرام لاستقبال المصلين وتوجيههم إلى الأماكن المخصصة لهم، وتنظيم عملية دخول وخروج الحجاج والمصلين وإرشادهم إلى أماكن المصليات ومساندة رجال الأمن في تحويل وتوجيه المصلين عند امتلاء المصليات في يوم صلاة العيد.

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