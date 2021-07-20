بدء المرحلة الأولى لتفويج الحجاج لأداء طواف الإفاضة

الرياض - محمد عبدالله - جندت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، كافة الإمكانات والجهود لتوفير سبل الراحة لحجاج بيت الله الحرام الذين وصلوا اليوم لأداء طواف الإفاضة، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الجسدي.

وقال مدير الإدارة العامة للحشود والتفويج بالمسجد الحرام، المهندس أسامة بن منصور الحجيلي، إنه تم التأهب والاستعداد لبدء المرحلة الأولى من تفويج الحجاج لطواف الإفاضة بالمسجد الحرام لليوم العاشر من ذي الحجة بجميع أدوار صحن المطاف والمسعى، وتهيئة مواقع تنظيم الحجاج والتي تتسع لنحو 11 ألف حاج لتنظيم دخولهم لأدوار صحن المطاف بتوسعة الملك فهد وتوسعة الملك عبدالله والتي ستستمر خلال مرحلتين ليومي العاشر والحادي عشر من ذي الحجة.

وأشار الحجيلي، إلى استعداد أكثر من 500 موظف وموظفة لاستقبال الحجاج منذ صباح اليوم، لأداء طواف الإفاضة من خلال ثلاث نقاط تجمع (نقطة تجمع باب علي رضي الله عنه – نقطة تجمع كدي - نقطة تجمع أجياد) للدخول إلى المسجد الحرام، لأداء طواف الإفاضة، حيث خصص باب المروة للخروج بعد أداء نسكهم.

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