، "أمير تبوك" يستقبل المهنئين بعيد الأضحى المبارك ،

محمد بن مسعود - الدمام - ثمن جهود الدولة للتخفيف من آثار جائحة فيروس كورونا

استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز بالقصر الحكومي اليوم، رؤساء وقضاة المحاكم ومديري الإدارات الحكومية من مدنيين وعسكريين وعدد من الأهالي، الذين قدموا لتهنئته بعيد الأضحى المبارك.

وبادل أمير منطقة تبوك الجميع التهنئة بهذه المناسبة، ناقلاً تحيات وتهاني خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بمناسبة عيد الأضحى المبارك، معرباً عن تهنئته للجميع بهذه المناسبة، متمنياً للجميع التوفيق الدائم وأن يعيد هذه المناسبة السعيدة على الجميع والوطن بخير.

وثمن أمير تبوك الجهود الكبيرة التي قدمتها الدولة - أيدها الله - للتخفيف من آثار وتبعات جائحة فيروس كورونا للحفاظ على صحة المواطن والمقيم, داعياً الجميع ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من مواجهة وانتشار فيروس كورونا، وتطبيق جميع ما يصدر من الجهات ذات العلاقة بهذا الشأن, مشيداً بجهود العاملين بالقطاعات الصحية والخدمية والأمنية بالمنطقة بالتعامل مع هذه الجائحة, سائلاً المولى - عز وجل - أن يزيل هذه الغمة عن بلادنا وسائر بلاد المسلمين والعالم أجمعين, وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد ـ حفظهما الله.

بعد ذلك تناول الجميع طعام الإفطار الذي أقامه بهذه المناسبة.