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أعلنت الرئاسة العامة لشؤون مسجد الحرمين إغلاق صحن المطاف وتوجيه الحجاج إلى الدور الثاني.
وكانت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي قد جندت كل الإمكانات والجهود لتوفير سبل الراحة لحجاج بيت الله الحرام، الذين وصلوا اليوم لأداء طواف الإفاضة مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الجسدي.
وأوضح مدير الإدارة العامة للحشود والتفويج بالمسجد الحرام المهندس أسامة بن منصور الحجيلي، أنه تم التأهب والاستعداد لبدء المرحلة الأولى من تفويج الحجاج لطواف الإفاضة بالمسجد الحرام لليوم العاشر من ذي الحجه بجميع أدوار صحن المطاف والمسعى، وتهيئة مواقع تنظيم الحجاج التي تتسع لنحو 11 ألف حاج لتنظيم دخولهم لأدوار صحن المطاف بتوسعة الملك فهد وتوسعة الملك عبدالله، والتي ستستمر خلال مرحلتين ليومي العاشر والحادي عشر من ذي الحجة.
وأفاد الحجيلي باستعداد أكثر من 500 موظف وموظفه لاستقبال الحجاج منذ صباح يوم العاشر من ذي الحجه لاستقبال حجاج بيت الله الحرام لأداء طواف الإفاضة من خلال ثلاث نقاط تجمع (نقطة تجمع باب علي رضي الله عنه- نقطة تجمع كدي- نقطة تجمع أجياد ) للدخول إلى المسجد الحرام، لأداء طواف الإفاضة؛ حيث خصص باب المروة للخروج بعد أداء نسكهم؛ مؤكداً أنه من خلال تلك الإجراءات والتطبيقات في معايير التباعد، نسعى لزيادة الحرص على سلامة الحجاج، من خلال الالتزام بتطبيق معايير التباعد الجسدي.
20 يوليو 2021 - 10 ذو الحجة 1442 10:05 AM
الرئاسة جندت كل الإمكانات والجهود لتوفير سبل الراحة لحجاج بيت الله"شؤون الحرمين": إغلاق صحن الطواف وتوجيه الحجاج إلى الدور الثاني
أعلنت الرئاسة العامة لشؤون مسجد الحرمين إغلاق صحن المطاف وتوجيه الحجاج إلى الدور الثاني.
وكانت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي قد جندت كل الإمكانات والجهود لتوفير سبل الراحة لحجاج بيت الله الحرام، الذين وصلوا اليوم لأداء طواف الإفاضة مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الجسدي.
وأوضح مدير الإدارة العامة للحشود والتفويج بالمسجد الحرام المهندس أسامة بن منصور الحجيلي، أنه تم التأهب والاستعداد لبدء المرحلة الأولى من تفويج الحجاج لطواف الإفاضة بالمسجد الحرام لليوم العاشر من ذي الحجه بجميع أدوار صحن المطاف والمسعى، وتهيئة مواقع تنظيم الحجاج التي تتسع لنحو 11 ألف حاج لتنظيم دخولهم لأدوار صحن المطاف بتوسعة الملك فهد وتوسعة الملك عبدالله، والتي ستستمر خلال مرحلتين ليومي العاشر والحادي عشر من ذي الحجة.
وأفاد الحجيلي باستعداد أكثر من 500 موظف وموظفه لاستقبال الحجاج منذ صباح يوم العاشر من ذي الحجه لاستقبال حجاج بيت الله الحرام لأداء طواف الإفاضة من خلال ثلاث نقاط تجمع (نقطة تجمع باب علي رضي الله عنه- نقطة تجمع كدي- نقطة تجمع أجياد ) للدخول إلى المسجد الحرام، لأداء طواف الإفاضة؛ حيث خصص باب المروة للخروج بعد أداء نسكهم؛ مؤكداً أنه من خلال تلك الإجراءات والتطبيقات في معايير التباعد، نسعى لزيادة الحرص على سلامة الحجاج، من خلال الالتزام بتطبيق معايير التباعد الجسدي.
، "شؤون الحرمين": إغلاق صحن الطواف وتوجيه الحجاج إلى الدور الثاني ،
المصدر : الخليج 365
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