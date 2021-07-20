، بالفيديو.. دوي صواريخ قرب القصر الرئاسي في كابل وقت صلاة العيد ،

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أظهر بث تلفزيوني على الهواء مباشرة أصوات سقوط صواريخ قرب القصر الرئاسي في كابل عاصمة أفغانستان، الثلاثاء، خلال صلاة عيد الأضحى.
وعلى الرغم من سماع دوي الانفجارات أكمل الرئيس أشرف غني وآخرون في محيط القصر صلاة العيد.
وأطلق صاروخان على الأقل، قبيل خطاب مرتقب لغني بمناسبة عيد الأضحى، وفق وسائل إعلام وشهود كما نقلت سكاي نيوز عربية.
وسمع الدوي في أنحاء المنطقة الخضراء المحصنة أمنياً، التي تضم قصر الرئاسة إلى جانب عدد من السفارات، من بينها الأميركية.
وقال الناطق باسم وزارة الداخلية ميرويس ستانكزاي: "أطلق أعداء أفغانستان هجمات صاروخية في أنحاء مختلفة من مدينة كابل".
وأضاف: "أصابت جميع الصواريخ 3 أجزاء مختلفة (من العاصمة). بناء على معلوماتنا الأولية لم يسقط أي ضحايا. يجري فريقنا تحقيقات".
وبعد الاعتداء بدقائق، بدأ غني إلقاء خطابه بحضور عدد من كبار المسؤولين.
وسبق أن استهدفت صواريخ القصر مرات عديدة، كان آخرها في ديسمبر الماضي.
وتتزامن العملية مع هجوم واسع تشنه طالبان في أنحاء البلاد، في وقت تمضي القوات الأجنبية قدماً بانسحابها المقرر استكماله بحلول 31 أغسطس المقبل.— Fahmidah Yousfi (@fahmidahyousfi)
Rocket attack near the Presidential Palace in Kabul Afghanistan today.. Sound on to understand whats happening pic.twitter.com/S1QxeiL29S— Fahmidah Yousfi (@fahmidahyousfi) July 20, 2021
20 يوليو 2021 - 10 ذو الحجة 1442 09:44 AM
بالتزامن مع الهجوم الواسع لطالبان في أنحاء البلاد قبيل انسحاب القوات الأجنبيةبالفيديو.. دوي صواريخ قرب القصر الرئاسي في كابل وقت صلاة العيد
أظهر بث تلفزيوني على الهواء مباشرة أصوات سقوط صواريخ قرب القصر الرئاسي في كابل عاصمة أفغانستان، الثلاثاء، خلال صلاة عيد الأضحى.
وعلى الرغم من سماع دوي الانفجارات أكمل الرئيس أشرف غني وآخرون في محيط القصر صلاة العيد.
وأطلق صاروخان على الأقل، قبيل خطاب مرتقب لغني بمناسبة عيد الأضحى، وفق وسائل إعلام وشهود كما نقلت سكاي نيوز عربية.
وسمع الدوي في أنحاء المنطقة الخضراء المحصنة أمنياً، التي تضم قصر الرئاسة إلى جانب عدد من السفارات، من بينها الأميركية.
وقال الناطق باسم وزارة الداخلية ميرويس ستانكزاي: "أطلق أعداء أفغانستان هجمات صاروخية في أنحاء مختلفة من مدينة كابل".
وأضاف: "أصابت جميع الصواريخ 3 أجزاء مختلفة (من العاصمة). بناء على معلوماتنا الأولية لم يسقط أي ضحايا. يجري فريقنا تحقيقات".
وبعد الاعتداء بدقائق، بدأ غني إلقاء خطابه بحضور عدد من كبار المسؤولين.
وسبق أن استهدفت صواريخ القصر مرات عديدة، كان آخرها في ديسمبر الماضي.
وتتزامن العملية مع هجوم واسع تشنه طالبان في أنحاء البلاد، في وقت تمضي القوات الأجنبية قدماً بانسحابها المقرر استكماله بحلول 31 أغسطس المقبل.— Fahmidah Yousfi (@fahmidahyousfi)
Rocket attack near the Presidential Palace in Kabul Afghanistan today.. Sound on to understand whats happening pic.twitter.com/S1QxeiL29S— Fahmidah Yousfi (@fahmidahyousfi) July 20, 2021
، بالفيديو.. دوي صواريخ قرب القصر الرئاسي في كابل وقت صلاة العيد ،
المصدر : الخليج 365
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