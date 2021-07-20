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ألقت الشرطة القبض على أحد نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز، للاشتباه في ارتكابه جرائم جنسية مع أطفال.
وتم القبض على اللاعب البالغ من العمر 31 عاماً، الجمعة، قبل الإفراج عنه بكفالة، بينما تواصل الشرطة التحقيق.
ونقلت الشبكة، الثلاثاء، عن النادي الذي ينتمي له اللاعب، أنه "تم إيقافه لحين انتهاء تحقيق الشرطة".
وأضاف النادي وفق سكاي نيوز عربية: "سنواصل دعم السلطات في استفساراتهم، ولن ندلي بأي تصريحات أخرى في الوقت الحالي".
20 يوليو 2021 - 10 ذو الحجة 1442 09:41 AM
أفرج عنه بكفالة بينما تواصل الشرطة التحقيق.. وناديه: تم إيقافهالقبض على أحد نجوم الدوري الإنجليزي بعد "تهمة مشينة"
ألقت الشرطة القبض على أحد نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز، للاشتباه في ارتكابه جرائم جنسية مع أطفال.
وتم القبض على اللاعب البالغ من العمر 31 عاماً، الجمعة، قبل الإفراج عنه بكفالة، بينما تواصل الشرطة التحقيق.
ونقلت الشبكة، الثلاثاء، عن النادي الذي ينتمي له اللاعب، أنه "تم إيقافه لحين انتهاء تحقيق الشرطة".
وأضاف النادي وفق سكاي نيوز عربية: "سنواصل دعم السلطات في استفساراتهم، ولن ندلي بأي تصريحات أخرى في الوقت الحالي".
، القبض على أحد نجوم الدوري الإنجليزي بعد "تهمة مشينة" ،
المصدر : الخليج 365
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