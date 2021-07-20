محمد بن مسعود - الدمام - رفع التهنئة للقيادة الرشيدة وحث مسؤولي المحافظة على اتباع البروتوكولات الصحية أدى محافظ يدمة المكلف أحمد بن عبدالله الخالدي، صلاة عيد الأضحى المبارك بحضور مديري الإدارات الحكومية وعدد من المواطنين بمصلى العيد بالمحافظة وفق البروتوكولات الصحية. ورفع "الخالدي" باسمه ونيابة عن مديري الإدارات الحكومية من مدنين وعسكريين وشيوخ ونواب وأهالي المحافظة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي ولي العهد -حفظهما الله- وأمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد ونائبه الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز بمناسبة عيد الأضحى المبارك؛ سائلًا الله عز وجل أن يعيده على الأمة الأسلامية والعربية باليمن والمسرات. ومن جانبه حث "الخالدي" مشايخ ونواب وأعيان المحافظة باتباع البرتوكولات الصحية لمواجهة جائحة كورونا وفق توجيهات أمير منطقة نجران. 20 يوليو 2021 - 10 ذو الحجة 1442 09:20 AM رفع التهنئة للقيادة الرشيدة وحث مسؤولي المحافظة على اتباع البروتوكولات الصحية "محافظ يدمة" المكلف يتقدم المصلين لعيد الأضحى المبارك‎‎ "محافظ يدمة" المكلف يتقدم المصلين لعيد الأضحى المبارك‎‎ أدى محافظ يدمة المكلف أحمد بن عبدالله الخالدي، صلاة عيد الأضحى المبارك بحضور مديري الإدارات الحكومية وعدد من المواطنين بمصلى العيد بالمحافظة وفق البروتوكولات الصحية. ورفع "الخالدي" باسمه ونيابة عن مديري الإدارات الحكومية من مدنين وعسكريين وشيوخ ونواب وأهالي المحافظة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي ولي العهد -حفظهما الله- وأمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد ونائبه الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز بمناسبة عيد الأضحى المبارك؛ سائلًا الله عز وجل أن يعيده على الأمة الأسلامية والعربية باليمن والمسرات. ومن جانبه حث "الخالدي" مشايخ ونواب وأعيان المحافظة باتباع البرتوكولات الصحية لمواجهة جائحة كورونا وفق توجيهات أمير منطقة نجران. الكلمات المفتاحية ، "محافظ يدمة" المكلف يتقدم المصلين لعيد الأضحى المبارك‎‎ ،

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