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شكرا لقرائتكم الملك سلمان مغرداً : نحمد الله سبحانه الذي أكرمنا بخدمة الحرمين الشريفين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-20
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الملك سلمان مغرداً : نحمد الله سبحانه الذي أكرمنا بخدمة الحرمين الشريفين
متابعات الخليج 365 - الرياض
غرد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ عبر حسابه بتويتر قائلاً : نحمد الله سبحانه الذي أكرمنا بخدمة الحرمين الشريفين، وإن ذلك لأكبر النعم التي حبانا الله بها، مستشعرين مقاصد الشريعة في حفظ النفس وحمايتها من كل ضرر.
وأضاف الملك سلمان : مع حلول عيد الأضحى المبارك، نسأل الله أن يرفع عنَّا والعالم كل مكروه، مستبشرين الخير في قادم أيامنا. وكل عام وأنتم بخير.
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