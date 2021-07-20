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الملك سلمان مغرداً : نحمد الله سبحانه الذي أكرمنا بخدمة الحرمين الشريفين

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-20

الملك سلمان مغرداً : نحمد الله سبحانه الذي أكرمنا بخدمة الحرمين الشريفين

متابعات الخليج 365 - الرياض

غرد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ عبر حسابه بتويتر قائلاً : نحمد الله سبحانه الذي أكرمنا بخدمة الحرمين الشريفين، وإن ذلك لأكبر النعم التي حبانا الله بها، مستشعرين مقاصد الشريعة في حفظ النفس وحمايتها من كل ضرر.

‏وأضاف الملك سلمان : مع حلول عيد الأضحى المبارك، نسأل الله أن يرفع عنَّا والعالم كل مكروه، مستبشرين الخير في قادم أيامنا. وكل عام وأنتم بخير.


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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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