، "الملك" مغرداً: نحمد الله  الذي أكرمنا بخدمة الحرمين .. مستبشرين الخير في قادم أيامنا ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال مهنئاً بالعيد : نسأل الله أن يرفع عنَّا والعالم كل مكروه وكل عام وأنتم بخير

قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز : نحمد الله سبحانه الذي أكرمنا بخدمة الحرمين الشريفين، وإن ذلك لأكبر النعم التي حبانا الله بها، مستشعرين مقاصد الشريعة في حفظ النفس وحمايتها من كل ضرر.

واضاف في تغريدة له اليوم عبر "تويتر" : مع حلول عيد الأضحى المبارك، نسأل الله أن يرفع عنَّا والعالم كل مكروه، مستبشرين الخير في قادم أيامنا وكل عام وأنتم بخير.