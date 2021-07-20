شكرا لمتابعة خبر عن وزارة الخارجية تدين التفجير الإرهابي الذي استهدف سوقًا شعبيًا بالعراق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعربت وزارة الخارجية عن إدانتها واستنكارها التفجير الإرهابي الذي استهدف سوقًا شعبيًا شرقي العاصمة العراقية بغداد، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وجدّدت التأكيد على وقوف المملكة وتضامنها مع جمهورية العراق الشقيقة ضد جميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف.

وتُقدّم الوزارة العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولجمهورية العراق الشقيقة قيادة وحكومةً وشعبًا، مع تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

يذكر أن تنظيم داعش الإرهابي، أعلن مسؤوليته عن الهجوم الانتحاري في سوق مدينة الصدر شرقي بغداد أمس الاثنين، الذي أسفر عن عشرات القتلى والجرحى، أغلبهم من النساء والأطفال.