شكرا لمتابعة خبر عن مواطنون يشكون انقطاع الكهرباء عن منازلهم منذ 3 ساعات بجيزان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

شكا عدد من الأهالي بحي السويس في مدينة جيزان، من انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من 3 ساعات.

وأوضح الأهالي أنهم قدموا بلاغًا لكن لم يتم الرد عليهم حتى الآن، مناشدين بحل المشكلة خاصة لتزامن انقطاعها مع أول ساعات عيد الأضحى المبارك.

ومن جانبها تفاعلت "عناية المشتركين" التابعة للشركة السعودية للكهرباء، مع شكاوى الأهالي بالمدينة، مطالبة بتزويدها برقم البلاغ لحل المشكلة.