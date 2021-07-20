شكرا لقرائتكم خبر عن خطيب «عيد الأضحى» بالمسجد الحرام: أهم دروس الحج تحقيق التوحيد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدى المصلون صباح اليوم صلاة عيد الأضحى المبارك في المسجد الحرام، وفي المسجد النبوي، وفي مختلف أنحاء المملكة، وسط أجواء آمنة مطمئنة مفعمة بالخشوع لله سبحانه وتعالى في هذا اليوم الفضيل، وفق منظومة من الإجراءات والتدابير الاحترازية لمنع انتشار وباء كورونا تنفيذاً لتوجيهات ولاة الأمر - وفقهم الله - وملتزمين بالتباعد المكاني، داعين الله - تعالى - أن يزيح هذه الغمة عن بلادنا وبلاد المسلمين والعالم أجمع.

وكان حجاج بيت الله الحرام، قد أتموا الوقوف بعرفة "ركن الحج الأعظم" أمس الإثنين، وسط مشاعر إيمانية وروحانية.