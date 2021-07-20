شكرا لقرائتكم خبر عن خطة متكاملة.. تكثيف الأعمال الميدانية بجيزان خلال أيام العيد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كثفت أمانة منطقة جازان وبلدياتها من أعمالها الميدانية لاستقبال الزوار والمتنزهين خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وعملت على تهيئة 8 وجهات بحرية و8 متنزهات و192 حديقة في مدينة جيزان وعموم محافظات المنطقة.

وأوضح أمين منطقة جازان نايف بن مناحي بن سعيدان أن الأمانة أعدت خطة شاملة لتكثيف الأعمال الرقابية وتجهيز الواجهات البحرية والحدائق والمتنزهات والمرافق العامة والساحات البلدية، التي يرتادها الزوار مع وضع خطة عمل مكثفة بالتعاون مع الجهات الأمنية والفرق التطوعية؛ وذلك لتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا في المواقع العامة التي يتوقع فيها كثافة بشرية خلال أيام العيد.

وبين ابن "سعيدان" أن الخطة شملت أعمال النظافة وتهيئة ونظافة مصليات العيد، واستمرار الجهود المبذولة في أعمال الإصحاح البيئي والتطهير للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، وتطهير المواقع والألعاب والجلسات العائلية والكراسي الثابتة داخل الحدائق والمنتزهات والواجهات البحرية والمرافق العامة، إلى جانب صيانة أعمدة الإنارة وتدعيمها بالإضاءة مع أعمال الزينة، وزراعة شتلات الزهور، وزيادة المسطحات الخضراء.

وخلص إلى أن المسالخ التابعة للأمانة استقبلت الأضاحي، حيث تم وضعها في حضائر مخصصة لذلك مرقمة بشكل تسلسلي تمهيداَ لذبحها صباح اليوم أول أيام العيد بشكل منظم، مع تكثيف أعداد الأطباء البيطريين والعمالة داخل المسالخ لإجراء الفحوصات الطبية قبل وبعد عملية الذبح والحفاظ على النظافة العامة.