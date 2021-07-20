شكرا لمتابعة خبر عن مواطنة تجرد زوجها من جميع ممتلكاته مستغلة وكالة عامة أخذتها منه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

نجحت مواطنة في تجريد زوجها من ممتلكاته من عقارات وأموال، وقامت بتحويلها لحسابها الخاص، مستغلة وكالة عامة اخذتها منه بحجة إدارة مصالحه.

وقرر الزوج مقاضاة زوجته، موضحا أنه تزوج من فتاة تصغره بـ7 سنوات، وأصيب ببعض الأعراض المرضية جعلته غير قادر على إدارة مصالحه المالية.

وأشار إلى أن زوجته اقترحت عليه عمل توكيل عام لها تستطيع من خلاله إدارة مصالحه، فقام بذلك، بحسب الوطن.

ولفت إلى أنه بعد مرور عام بدأت بينهما خلافات زوجية انتهت بالطلاق، وتفاجأ بعد ذلك باستيلائها على كل ما يملك من خلال الوكالة العامة.