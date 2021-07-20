شكرا لقرائتكم خبر عن ضيوف الرحمن ينفرون إلى مشعر مزدلفة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفرت جموع حجيج بيت الله الحرام إلى مشعر الله الحرام مزدلفة، بعد غروب شمس، أمس، التاسع من شهر ذي الحجة الجاري، وذلك بعد أن منّ الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات، وقضاء ركن الحج الأعظم.

وتوجهت قوافل حجاج بيت الله الحرام إلى صعيد عرفات الطاهر، بعد مبيتهم بمنى، مفعمين بأجواء إيمانية يغمرها الخشوع والسكينة، وتحفهم العناية الإلهية ملبّين ومتضرعين.

ومع غروب شمس، أمس، نفرت جموع الحجيج إلى مزدلفة لصلاتي المغرب والعشاء، ووقفوا فيها حتى فجر اليوم العاشر من شهر ذي الحجة أسوة بالرسول «صلى الله عليه وسلم»، إذ بات وصلى الفجر فيها.

وواكبت قوافل ضيوف الرحمن إلى مشعر عرفات الطاهر متابعة أمنية مباشرة من مختلف القطاعات، التي أحاطت طرق المركبات ودروب المشاة لتنظيمهم حسب خطط تصعيد وتفويج الحجيج إلى جانب إرشادهم وتأمين السلامة اللازمة لهم.