شكرا لقرائتكم خبر عن توثيق الرحلة الإيمانية بـ «السيلفي» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وثق العديد من حجاج بيت الله الحرام يوم أمس وقوفهم على صعيد مشعر عرفات وتنقلاتهم إلى مسجد نمرة في الحج الاستثنائي بالتقاط العديد من الصور الشخصية «السيلفي».

وأشاد الحجاج بالخدمات النوعية والرعاية الكاملة، منذ قدومهم لمكة المكرمة، وصولا إلى مشعر عرفات.

وقال الحاج محمد صالح من السودان: إن أيام الحج معدودة فيها الفرح والسعادة بنيل هذه الفرصة التي يحلم بها الكثير، مشيرا إلى أن توثيق رحلة الحج بالتقاط الصور التذكارية ونشرها للأقارب عبر منصات التواصل الاجتماعي يزيد من الفرحة، كما أن استرجاع الذكريات بعد انتهاء مناسك الحج يفتح أبواب السعادة النفسية.

ودعا الله تعالى أن يحفظ بلاد الحرمين على جهودها المبذولة في خدمة ضيوف الرحمن والحفاظ على سلامتهم بتقنين أعداد الحجاج نظير الجائحة التي يمر بها العالم.