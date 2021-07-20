شكرا لقرائتكم خبر عن 100 مليون مستفيد من ترجمة الخطبة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استهدفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في ترجمة خطبة يوم عرفة من مسجد نمرة بمشعر عرفة خلال حج هذا العام 1442هـ 100 مليون مستفيد، ونقل وترجمة خطبة يوم عرفة لجميع المسلمين في أنحاء العالم بـ10 لغات مختلفة وهي: «الإنجليزية - الفرنسية - الملايوية - الأردية - الفارسية - الروسية - الصينية - البنغالية - التركية - الهوسا»، وذلك تحت شعار «نشر الهداية للعالمين»، ومن خلال دعم التطبيقات الإلكترونية، ومنصة منارة الحرمين، وكذلك الدور الذي تقدمه الوسائل التقنية الحديثة.

وصدر توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بتشريف الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بترجمة خطبة عرفة عام 1439هـ، وبلغ عدد المستفيدين من خدمة أعمال «مشروع خادم الحرمين الشريفين للترجمة الفورية لخطبة عرفة وخطب الحرمين الشريفين» منذ انطلاقته وحتى عام 1441هـ أكثر من 35 مليون مستفيد حول العالم عبر المنصات الإلكترونية.