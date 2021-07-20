شكرا لقرائتكم خبر عن 175 ألف برج إنارة تضيء سماء مكة المكرمة والمشاعر والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - رفعت أمانة العاصمة المقدسة من جاهزية وكفاءة شبكة الإنارة في موسم حج هذا العام 1442هـ وجندت طاقاتها وإمكاناتها كافة لخدمة الحجاج، والتي يبلغ عددها الإجمالي 175.000 برج وعامود إنارة، إلى جانب تهيئة الطرق الرابطة بين المشاعر المقدسة «منى - عرفات - مزدلفة» بعدد 800 برج وعامود إنارة و2000 كشاف وفانوس. كما تم توفير 28 صاريا للإنارة لدعم الجهات الخدمية المشاركة في أعمال الحج ولأعمال الطوارئ، وقد وضعت أمانة العاصمة المقدسة خطة تشغيلية متكاملة لتشغيل وصيانة شبكة الإنارة من خلال تسخير 8 فرق صيانة، تعمل على مدار الساعة مزودة بـ 160 مهندسا وفنيا وعاملا و71 معدة، بالتنسيق المستمر والمتواصل مع الشركة السعودية للكهرباء، لدعم الطاقة الكهربائية لشبكات الإنارة. ويقوم بالإشراف على صيانة الإنارة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة جهاز فني متكامل من مهندسين ومشرفين يقومون بالمتابعة الإدارية والميدانية لجميع ما يتعلق بشبكة الإنارة.