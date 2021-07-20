شكرا لقرائتكم خبر عن 850 كيلو خيوط حرير بكسوة الكعبة المشرفة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اكتست الكعبة المشرفة حلتها الجديدة المنسوجة بخيوط من الحرير المبطن بالقطن والمزين بنقوش ذهبية، وهي خيوط حرير مستوردة من إيطاليا بدرجة جودة فائقة «A5» وسماكة 3 ملم، بزنة 850 كيلو تقريبا، وتضمن نعومة عالية ومتانة فائقة.

ويمر خيط الحرير الواحد بعدد من الاختبارات أبرزها قوة شد الخيط، واختبار عدد البرم، واختبار قوة شد الاستطالة لأسلاك المعادن (ذهب - فضة)، واختبار السماكة، واختبار مقاومة الاحتكاك، واختبار الصباغة، واختبار مطابقة الألوان، واختبار السماكة الرقمي، واختبار مقاومة الغسيل، واختبار تقطير المياه.

ويشرف على هذه الاختبارات فريق عمل مختص بمجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة، وذلك في سبيل ضمان جودة الكسوة والتي تقدر تكلفة إنتاجها بقرابة 20 مليون ريال سعودي، مما جعله الثوب الأغلى في التاريخ، ويشرف عليه أكثر من 200 صانع من ذوي الكفاءة والخبرة والمؤهلات العلمية والعملية جندتهم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للعمل في حياكة ثوب الكعبة المشرفة ليكون هذا الثوب ليس الأغلى في التاريخ وحسب بل والأعلى جودة كذلك.