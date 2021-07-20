شكرا لقرائتكم خبر عن حجز المواعيد إلكترونيا بالمسالخ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت أمانة المنطقة الشرقية، خدمة المسلخ الإلكتروني الخاصة بحجز المواعيد لذبح الأضاحي بالمسالخ عبر بوابة الأمانة الرقمية، إلكترونيا، وكذلك المطابخ المركزية، بهدف الحفاظ على الصحة العامة، وتنظيم عمل المسالخ وتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين من المسالخ؛ وتفاديا للزحام، بما يكفل سلامة اللحوم وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة محمد الصفيان أنه يمكن للمستفيد حجز الموعد من خلال أيقونة الحجز عبر بوابة الأمانة الإلكترونية، حيث تفعل الخدمة في الثامن من ذي الحجة، مُبينا أنه تم السماح للمطابخ الحاصلة على التراخيص الإلكترونية من بوابة الأمانة الإلكترونية بذبح الأضاحي؛ تخفيفا على المستفيدين وتفاديا للزحام.

مؤكدًا أنه لن يتم استقبال المستفيدين إلا عن طريق حجز موعد مسبق.