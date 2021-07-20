شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انطلاق أعمال لجنة الشرقية لرصد مخالفات الذبح والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تنطلق اليوم الثلاثاء، أول أيام عيد الأضحى المبارك، أعمال اللجنة الرسمية المشكلة من عدة جهات بالمنطقة الشرقية، للتصدي لمخالفي الأنظمة الرسمية المتعلقة بالذبح العشوائي للأضاحي خلال فترة عيد الأضحى، والتي فرضت لائحة من العقوبات الرادعة على المخالفين لهذه الأنظمة من مواطنين ومقيمين، ممن يمارسون أعمال الذبح والسلخ العشوائي بمواقع ممنوعة وفي مقدمتها شبكة أبراج الكهرباء دون مراعاة للأضرار والمخاطر الناتجة عنها.

خط ساخن

وجهزت هذه الجهات الممثلة في شركة الكهرباء والأمانة والشرطة، بإشراف مباشر من إمارة المنطقة الشرقية، خطا ساخنا، لمتابعة هذه المخالفات وتتمركز هذه المخالفات بعدد من المواقع المقاربة من المسالخ وأسواق الأغنام وعددها أربعة مواقع في حاضرة الدمام تعد جميعها الأكثر تناميا بالمخالفات.

متابعة ورصد

وأوضحت مصادر لـ ”الخليج 365” أن هذه اللجنة الحكومية، تأتي لمتابعة ورصد بعض العمالة غير المرخصة، خلال فترة عيد الأضحى المبارك، التي تستخدم أبراج نقل الكهرباء، لتعليق وسلخ الأضاحي، ما يشكل خطرا على أرواحهم ويشكل عائقا لأعمال الصيانة في الحالات الطارئة، إضافة إلى تشويه المنظر العام.

دوريات أمنية

وبينت أن الشركة تعمل بمثل هذه المواسم بالتنسيق مع شرطة المنطقة الشرقية، وأمانة المنطقة الشرقية، على التصدي لهذه المخالفات والحد منها، وأن الشركة تنفذ دوريات أمنية مكثفة خلال أيام العيد للمواقع القريبة من المسالخ والحظائر لرصد أي تجاوزات، والتنبيه على المخالفين بخطر هذه الممارسات والتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة حسب الحاجة.

أضرار كبيرة

وأكدت المصادر الأضرار الكبيرة، التي وقعت على الشبكة الكهربائية نتيجة هذه الظاهرة الخطرة غير الحضارية بالسنوات الأخيرة، التي يرتكبها المواطنون والمقيمون في فترة عيد الأضحى المبارك، دون شعور بالإشكاليات الناتجة عن هذه المخالفات، محذرة من المخاطر المترتبة على استغلال أبراج الكهرباء في تعليق وسلخ الأضاحي، التي تتمثل في تأثيرها المباشر على الشبكة واحتمالية وقوع حوادث لا تحمد عقباها للأشخاص القريبين من هذه الأبراج والمواقع المجاورة لها نتيجة الضغط العالي، إضافة إلى الأضرار البيئية والصحية جراء هذه المخالفات.