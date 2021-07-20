شكرا لقرائتكم خبر عن بـ 4 ملايين ريال.. إنجاز طريق «سلمان الفارسي» في عنك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انتهت بلدية محافظة ‫القطيف من أعمال مشروع طريق سلمان الفارسي بعنك، والذي يسهم في تعزيز شبكة الطرق، وتحقيق انسيابية الحركة المرورية ودفع عجلة التطوير في مشاريع البنية التحتية التي تلبي تطلعات سكان المحافظة، والعمل على تحقيق الأهداف الإستراتيجية لجودة الحياة، بما يتماشى مع متطلبات التنمية، وذلك ضمن جهود البلدية لتعزيز مكونات البنية التحتية.

وتعمل بلدية محافظة القطيف، ضمن منهجيتها لتطوير منظومة الطرق، على استحداث طرق رابطة وإضافية، بما يتناسب مع المستجدات وبالشكل الذي يواكب التوسع العمراني للمناطق، وإيجاد المرافق الخدمية التي تعزز التنمية، وترفع مستوى السلامة لجميع مستخدمي الطرق.

وأوضح رئيس بلدية محافظة القطيف م. محمد الحسيني، أن الطريق يبلغ طوله 1000م، وعرضه 40م، وبلغت تكلفته أكثر من 4 ملايين ريال، تضمنت أعمال التسويات والأسفلت وتصريف الأمطار والإنارة والأرصفة. ولفت إلى أن الطريق يأتي ضمن خطة البلدية لتطوير البنية التحتية بشكل متطور ومستدام ويسهم في دفع عملية التطوير، ويعتبر أحد محاور الربط بين الواجهة البحرية في القطيف إلى شارع الملك عبدالعزيز، ويُعد من المشاريع الحيوية والمهمة في المحافظة أمام حركة سير المركبات للعديد من المناطق التي يمر بها، ونتائجه السريعة في تخفيف الحركة المرورية على الطرق المجاورة، موضحًا أن الطريق يسهم في سرعة الوصول لمناطق لسيهات وأم الحمام والجش والمجيدية والعديد من البلدات في المحافظة. وأشار م. الحسيني إلى أن المشروع يأتي ضمن مشروع تطوير البنية التحتية، ويستهدف استيعاب النمو المتوقع في الحركة المرورية خلال الأعوام المقبلة، تماشيًا مع ارتفاع الكثافة السكانية والنهضة العمرانية للمجمعات السكنية والسياحية والتجارية في المحافظة، وتوفير الأمان المروري للمشاة، وخفض معدلات الحوادث المرورية، وتسهيل حركة التنقل.