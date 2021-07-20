شكرا لقرائتكم خبر عن 100 نوع من الطيور في «بحيرة البط» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهدت بحيرة البط في محافظة الخبر، إقبالا ملحوظا من قبل الزائرين، خاصة أن البحيرة تعد من العناصر الجمالية التي أضافتها أمانة المنطقة الشرقية، ممثلة ببلدية محافظة الخبر، مؤخرا، في مشروع كورنيش الخبر الشمالي، بهدف تعزيز البنية السياحية للمحافظة. وتبلغ مساحة بحيرة البط 9500 متر مربع، وتقع ضمن المرحلة الرابعة لكورنيش الخبر الشمالي، وتضم أكثر من 100 نوع من طيور البط، والأوز، ومنذ تدشينها عام 2020م، شهدت البحيرة إقبالا من زوار المنطقة، وباتت وجهة سياحية ترفيهية لرواد كورنيش الخبر الشمالي.