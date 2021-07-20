شكرا لقرائتكم خبر عن قبل العيد.. 1900 جولة رقابية تكشف 133 مخالفة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت اللجنة الأمنية الفرعية بالمنطقة الشرقية، أمس الأول، 11 مخالفة بحق المتجاوزين، وذلك خلال زيارة 47 منشأة تجارية، أسفرت عن إيقاع العقوبات تجاه أصحاب العمل والمشغلين، وتركزت غالبية المخالفات التي تم ضبطها في عدم التزام المنشآت بالإجراءات الاحترازية والتدابير والبروتوكولات الوقائية، للحد من انتشار فيروس « كورونا » المستجد «كوفيد-19»، وانتهاء سريان رخصة المحل التجاري لمنشأتين.

جولات ميدانيةوواصلت اللجنة جولاتها الميدانية الرقابية على أحد المجمعات التجارية الشهيرة التابعة لمحافظة الخبر، وذلك بمشاركة كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة، والمكونة من «فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة ممثلا بمكتب عمل الخبر، صحة الشرقية، وأمانة المنطقة ممثلة ببلدية الخبر، والشرطة ممثلة بإدارة الأمن الوقائي، وفرع وزارة التجارة بالمنطقة»، وذلك ضمن الجهود المبذولة المشتركة بين عدد من الجهات الرسمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

عمل مشتركيذكر أن اللجان الأمنية تم تشكيلها إنفاذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، بعضوية العديد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، وذلك في إطار التعاون على ما يحقق المصلحة العامة، وانطلاقا من مبدأ التكامل لتعزيز العمل المشترك، وتوحيد الجهود، بما يضمن تحقيق التنسيق الدائم بين الجهات.

مساكن العمالةمن جهة أخرى، واصلت لجنة الرقابة على مساكن العمالة جولاتها الميدانية بمحافظتي الخبر والظهران، لفحص مساكن العمالة والتأكد من امتثال المنشآت بتطبيق الاشتراطات الصحية المتبعة في مساكن العمالة الخاصة بها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المنشآت المخالفة دون تهاون، وذلك للحد من تفشي فيروس «كورونا» المستجد، وللمحافظة على الصحة العامة.

تدابير صحيةفيما أغلقت أمانة المنطقة الشرقية، أمس الأول، 5 منشآت مخالفة، وضبطت 77 مخالفة، للتدابير الصحية، والإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق «توكلنا»، وذلك في 1460 جولة رقابية، وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع.

أنظمة وقائيةوأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية المكثفة، خاصة في أيام عيد الأضحى المبارك، للتثبت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، مع تشديدها بضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية، للمنشآت التجارية، والأسواق، والمراكز، ومتابعتها، وكذلك تطبيق الاشتراطات البلدية، ورفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت بالمنطقة، وكذلك تفعيل مبادرة «ممتثل» بكافة مدن ومحافظات المنطقة، وأبانت الأمانة أنها تعمل على تعزيز الجانب التوعوي والرقابي.

مخالفات بلديةودعت الأمانة الجميع لضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات يتم التجاوز بها للإجراءات الاحترازية والوقائية، أو المخالفات البلدية، عبر مركز البلاغات «940».

إجراءات احترازية من ناحيته أكد رئيس بلدية محافظة الخفجي م. محمد الحميداني، أن البلدية، بالتعاون مع المتطوعين نفذت جولات رقابية، شملت زيارة أكثر من 390 منشأة حتى الآن، وذلك للتأكد من الإجراءات الاحترازية، مشيرا إلى إشعار ما يقارب 45 منشأة بالالتزام بالإجراءات.

حملة «ممتثل»وتكثف بلدية محافظة الخفجي جولاتها الرقابية على المنشآت التجارية، للتأكد من مدى التزامهم بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ضمن حملة «ممتثل» للمرحلة الثانية، والتي تعنى بالتأكيد على العاملين بالمنشأة بعدم دخول أي شخص للمنشأة دون لبس الكمامات والتأكد من وجود توكلنا، بالإضافة إلى قياس درجة الحرارة.