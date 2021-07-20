شكرا لقرائتكم خبر عن العبدالكريم يتلقى التعازي في وفاة أخيه والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتلقى مدير الإدارة المساعد للجودة ومراقبة المخرجات بصحة الشرقية د.عبدالكريم العبدالكريم، التعازي في وفاة أخيه «عبدالرحمن»، رحمه الله.

وتمت الصلاة عليه، ودفنه، أمس، في مقبرة الدمام، ونظرًا للأوضاع الراهنة، والإجراءات الاحترازية، سيتم الاكتفاء باستقبال التعازي عن طريق الاتصال ورسائل «واتس آب».

”الخليج 365” وقد آلمها النبأ، تتقدم بخالص العزاء لأسرة الفقيد، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.. «إنا لله وإنا إليه راجعون».