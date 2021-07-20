الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-20

مستجدات الوضع الصحي والأمني للحجاج في مؤتمر الحج اليوم

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

أعلنت وزارة الإعلام عن انعقاد المؤتمر الصحفي لحج 1442هـ اليوم الثلاثاء 10 ذي الحجة الموافق 20 يوليو، الساعة الـ7:45 مساءً.

متحدثو المؤتمر:

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أنه يتحدث خلال المؤتمر كل من الدكتور محمد العبدالعالي متحدث وزارة الصحة، والعقيد طلال الشلهوب، متحدث وزارة الداخلية، وكذلك متحدث وزارة الحج والعمرة هشام سعيد.

محاور المؤتمر:

وتدور محاور المؤتمر حول مواكبة الخدمات الصحية للحجاج في المناسك، والحالة الصحية لضيوف الرحمن، وكذلك الخدمات العلاجية المقدمة لهم.

وأيضًا، الإيجاز الأمني اليومي والإفاضة إلى مشعر منى ورمي جمرة العقبة وطواف الإفاضة وأيام التشريق وطواف الوداع.



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