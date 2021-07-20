قرابة 100 مليون مستمع وحاج استفاد من ترجمة خطبة يوم عرفة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-20

متابعات الخليج 365 - واس

استفاد قرابة 100 مليون مستمع وحاج من ترجمة خطبة يوم عرفة لعام 1442هـ بـ (10) لغات مختلفة؛ للمسلمين غير الناطقين بالعربية وغير المسلمين من شتى أنحاء العالم، عبر مشروع “خادم الحرمين الشريفين لترجمة خطبة عرفة وخطب الحرمين” التابع للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

نسب الاستماع:

وبلغت نسبة الاستماع للمستفيدين من ترجمة الخطبة، باللغة الملاوية (٥٣.٥٪؜)، واللغة الإنجليزية (١٢.٤٪؜)، واللغة الفرنسية (٧.٨٪؜)، واللغة الصينية (٦.٣٪؜)، واللغة الأوردية (٤.٤٪؜)، واللغة الفارسية (٣.٧٪؜)، واللغة البنغالية (٣.٤٪؜)، واللغة الهوسا (٣.٢٪؜) واللغة الروسية (٢.٨٪؜) واللغة التركية (٢.٥٪؜).

وجهزت الرئاسة للمقر الجديد للمشروع بعدد من الأجهزة والشاشات والكبائن لرصد أعداد المستفيدين، كما تسجَّل الخطب التي تبث بنفس اللغة خلال البث المباشر، فيما بلغ عدد شاشات الرصد والمتابعة للبث (29) شاشة، وعدد كبائن البث الصوتية (11) كبينة، والأجهزة الخاصة للبث والتسجيل (10) أجهزة بأحدث التقنيات، و أجهزة لتوزيع الشبكة عددها (6) أجهزة بأعلى المعايير الحديثة.

بث خطبة يوم عرفة:

كما قامت ببث خطبة يوم عرفة من خلال التطبيقات الإلكترونية، ومنصة منارة الحرمين، وعبر ترددات البث عبر أثير الإذاعات في المسجد الحرام والمشاعر المقدسة، وعبر الترجمة في قناة القرآن الكريم وقناة السنة النبوية، باستخدام أحدث أجهزة البث التي تبث هذه الترددات من جوار المسجد الحرام للعالم كافة.

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