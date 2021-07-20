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قال وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، في رسالة موجزة إلى أبناء وبنات المجتمع: "لأن كل من حولي حبيب سأمتنع عن المصافحة وأقول لهم #بدون_يمناك.. لاعدمناك".
وقد اختصر "الربيعة" النصائح والتحذيرات، بتلك الكلمات القصيرة عبر تغريدة في حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، محذراً أفراد المجتمع من المصافحة المباشرة بين الناس في هذه المناسبة التي تجمع الأقارب والأصحاب من كل مكان؛ ما يجعل الإصابة بفيروس كورونا أمراً حتمياً.
ودعا "الربيعة" الجميع إلى تبادل التهنئة بعيد الأضحى المبارك بدون المصافحة، تجنباً للإصابة بالفيروس، ونقل العدوى إلى أشخاص آخرين.
وزير الصحة توفيق الربيعة وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد
20 يوليو 2021 - 10 ذو الحجة 1442 01:17 AM
اختصر نصائح "كورونا"وقال: لأن كل من حولي حبيب سأمتنع عن المصافحةرسالة موجزة من "الربيعة" لأبناء المجتمع: #بدون_يمناك .. لا عدمناك
قال وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، في رسالة موجزة إلى أبناء وبنات المجتمع: "لأن كل من حولي حبيب سأمتنع عن المصافحة وأقول لهم #بدون_يمناك.. لاعدمناك".
وقد اختصر "الربيعة" النصائح والتحذيرات، بتلك الكلمات القصيرة عبر تغريدة في حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، محذراً أفراد المجتمع من المصافحة المباشرة بين الناس في هذه المناسبة التي تجمع الأقارب والأصحاب من كل مكان؛ ما يجعل الإصابة بفيروس كورونا أمراً حتمياً.
ودعا "الربيعة" الجميع إلى تبادل التهنئة بعيد الأضحى المبارك بدون المصافحة، تجنباً للإصابة بالفيروس، ونقل العدوى إلى أشخاص آخرين.
، رسالة موجزة من "الربيعة" لأبناء المجتمع: #بدون_يمناك .. لا عدمناك ،
المصدر : الخليج 365
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