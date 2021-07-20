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رسالة موجزة من "الربيعة" لأبناء المجتمع: #بدون_يمناك .. لا عدمناك

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محمد بن مسعود - الدمام - اختصر نصائح ""وقال: لأن كل من حولي حبيب سأمتنع عن المصافحة

قال وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، في رسالة موجزة إلى أبناء وبنات المجتمع: "‏لأن كل من حولي حبيب سأمتنع عن المصافحة وأقول لهم ‎#بدون_يمناك.. لاعدمناك".

وقد اختصر "الربيعة" النصائح والتحذيرات، بتلك الكلمات القصيرة عبر تغريدة في حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، محذراً أفراد المجتمع من المصافحة المباشرة بين الناس في هذه المناسبة التي تجمع الأقارب والأصحاب من كل مكان؛ ما يجعل الإصابة بفيروس كورونا أمراً حتمياً.

ودعا "الربيعة" الجميع إلى تبادل التهنئة بعيد الأضحى المبارك بدون المصافحة، تجنباً للإصابة بالفيروس، ونقل العدوى إلى أشخاص آخرين.

رسالة موجزة من

وزير الصحة توفيق الربيعة وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

20 يوليو 2021 - 10 ذو الحجة 1442 01:17 AM

اختصر نصائح "كورونا"وقال: لأن كل من حولي حبيب سأمتنع عن المصافحة

رسالة موجزة من "الربيعة" لأبناء المجتمع: #بدون_يمناك .. لا عدمناك
منصور الشلاقي

قال وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، في رسالة موجزة إلى أبناء وبنات المجتمع: "‏لأن كل من حولي حبيب سأمتنع عن المصافحة وأقول لهم ‎#بدون_يمناك.. لاعدمناك".

وقد اختصر "الربيعة" النصائح والتحذيرات، بتلك الكلمات القصيرة عبر تغريدة في حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، محذراً أفراد المجتمع من المصافحة المباشرة بين الناس في هذه المناسبة التي تجمع الأقارب والأصحاب من كل مكان؛ ما يجعل الإصابة بفيروس كورونا أمراً حتمياً.

ودعا "الربيعة" الجميع إلى تبادل التهنئة بعيد الأضحى المبارك بدون المصافحة، تجنباً للإصابة بالفيروس، ونقل العدوى إلى أشخاص آخرين.

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، رسالة موجزة من "الربيعة" لأبناء المجتمع: #بدون_يمناك .. لا عدمناك ،
المصدر : الخليج 365

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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