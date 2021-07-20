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أكد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أن علاقة بلاده مع السعودية ممتازة جداً، واصفاً علاقته مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بالمتميزة وبأنه -حفظه الله- صديق شخصي، مشيراً إلى أن إصلاحات ولى العهد ستنعكس إيجابًا على كل المنطقة.
وقال "الكاظمي" لقناة العربية: "العراق في أمس الحاجة لأشقائه العرب وهم بحاجة إليه"، وأضاف: "علاقاتنا عن طريق المجلس التنسيقي العراقي السعودي وهناك عمل جيد على مدار الساعة".
وتابع: "الأمير محمد بن سلمان أخ وصديق شخصي لي حقيقة، وأنا فرحان وسعيد بكل جهوده في عمليات الإصلاح في المملكة في كافة المجالات في القطاع الاقتصادي والاجتماعي والتعليم، ويجب أن ندعم هذه الخطوات لانعكاسات هذه الخطط على المملكة، وبالتالي على كل دول الجوار ومن ضمنها العراق".
وأوضح "الكاظمي"، أن المباحثات والمفاوضات السعودية الإيرانيه ستستمر وأنه يسعى لاستعادة الدور التاريخي في المنطقة وتقريب وجهات النظر، مشددًا على أنه لن يسمح بأن تكون بلاده منطلقًا لتهديد الجيران.
20 يوليو 2021 - 10 ذو الحجة 1442 01:17 AM
قال: لن تكون بلادنا منطلقًا لتهديد الجيران.."المباحثات السعودية الإيرانية ستستمر""الكاظمي": محمد بن سلمان أخ وصديق.. سعيد بإصلاحاته التي ستنعكس على منطقتنا
أكد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أن علاقة بلاده مع السعودية ممتازة جداً، واصفاً علاقته مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بالمتميزة وبأنه -حفظه الله- صديق شخصي، مشيراً إلى أن إصلاحات ولى العهد ستنعكس إيجابًا على كل المنطقة.
وقال "الكاظمي" لقناة العربية: "العراق في أمس الحاجة لأشقائه العرب وهم بحاجة إليه"، وأضاف: "علاقاتنا عن طريق المجلس التنسيقي العراقي السعودي وهناك عمل جيد على مدار الساعة".
وتابع: "الأمير محمد بن سلمان أخ وصديق شخصي لي حقيقة، وأنا فرحان وسعيد بكل جهوده في عمليات الإصلاح في المملكة في كافة المجالات في القطاع الاقتصادي والاجتماعي والتعليم، ويجب أن ندعم هذه الخطوات لانعكاسات هذه الخطط على المملكة، وبالتالي على كل دول الجوار ومن ضمنها العراق".
وأوضح "الكاظمي"، أن المباحثات والمفاوضات السعودية الإيرانيه ستستمر وأنه يسعى لاستعادة الدور التاريخي في المنطقة وتقريب وجهات النظر، مشددًا على أنه لن يسمح بأن تكون بلاده منطلقًا لتهديد الجيران.
، "الكاظمي": محمد بن سلمان أخ وصديق.. سعيد بإصلاحاته التي ستنعكس على منطقتنا ،
المصدر : الخليج 365
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