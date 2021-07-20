، جرعتا اللقاح تنقذان مواطنًا تسعينيًا من أعراض "كورونا" المؤلمة.. هنا التفاصيل ،

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جرعتان من لقاح كورونا كانا كفيلتان – بعد عناية الله – بإبعاد أعراض فيروس "كورونا" ما ويصاحبها من آلام ومعاناة عن مواطن تسعيني، بحسب ما أكد نجله على حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي.
وكتب الشاعر السعودي، عبدالله ثابت، على حسابه في "تويتر" حاثاً المواطنين والمقيمين على تلقي جرعات اللقاح، مشيراً إلى أن اللقاح كان له الفضل - بعد الله سبحانه وتعالى - في تعافي والده من الفيروس، وعدم الشعور بأعراضه.
وكتب: "أصيب والدي بكورونا وتخطاها، ولله الحمد، أبي - أمد الله في عمره - على باب التسعين، وأصيب بعد الجرعتين، ولم يشعر بعد مفعولها بأية أعراض، ولولا تفشي العدوى بالعائلة، واختبار المسحة، ما كان ليعرف". مضيفاً: "احرصوا على الجرعتين.. لأنفسكم وذويكم وأحبابكم".
وكانت المملكة من أوائل الدول في تلقيح المواطنين والمقيمين، حيث منحت الأولوية لكبار السن، فاستهدفت في المرحلة الأولى المواطنين والمقيمين ممن هم فوق 65 عاماً، وكذلك أصحاب المهن الأكثر عرضة للعدوى بأمراض مزمنة
وأعلنت وزارة الصحة مؤخراً أنه تم إعطاء أكثر من (22,000,000) جرعة من لقاح كورونا (كوفيد-19) حتى الآن عبر
أكثر من (587) موقعًا للتطعيم في كافة مناطق المملكة، مشيرة إلى إمكانية حجز موعد الجرعة الثانية من لقاح كورونا بعد
مضي ثلاثة أسابيع على الأقل من أخذ الجرعة الأولى.
20 يوليو 2021 - 10 ذو الحجة 1442 01:16 AM
لم يدرِ بالإصابة إلا عبر المسحةجرعتا اللقاح تنقذان مواطنًا تسعينيًا من أعراض "كورونا" المؤلمة.. هنا التفاصيل
جرعتان من لقاح كورونا كانا كفيلتان – بعد عناية الله – بإبعاد أعراض فيروس "كورونا" ما ويصاحبها من آلام ومعاناة عن مواطن تسعيني، بحسب ما أكد نجله على حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي.
وكتب الشاعر السعودي، عبدالله ثابت، على حسابه في "تويتر" حاثاً المواطنين والمقيمين على تلقي جرعات اللقاح، مشيراً إلى أن اللقاح كان له الفضل - بعد الله سبحانه وتعالى - في تعافي والده من الفيروس، وعدم الشعور بأعراضه.
وكتب: "أصيب والدي بكورونا وتخطاها، ولله الحمد، أبي - أمد الله في عمره - على باب التسعين، وأصيب بعد الجرعتين، ولم يشعر بعد مفعولها بأية أعراض، ولولا تفشي العدوى بالعائلة، واختبار المسحة، ما كان ليعرف". مضيفاً: "احرصوا على الجرعتين.. لأنفسكم وذويكم وأحبابكم".
وكانت المملكة من أوائل الدول في تلقيح المواطنين والمقيمين، حيث منحت الأولوية لكبار السن، فاستهدفت في المرحلة الأولى المواطنين والمقيمين ممن هم فوق 65 عاماً، وكذلك أصحاب المهن الأكثر عرضة للعدوى بأمراض مزمنة
وأعلنت وزارة الصحة مؤخراً أنه تم إعطاء أكثر من (22,000,000) جرعة من لقاح كورونا (كوفيد-19) حتى الآن عبر
أكثر من (587) موقعًا للتطعيم في كافة مناطق المملكة، مشيرة إلى إمكانية حجز موعد الجرعة الثانية من لقاح كورونا بعد
مضي ثلاثة أسابيع على الأقل من أخذ الجرعة الأولى.
، جرعتا اللقاح تنقذان مواطنًا تسعينيًا من أعراض "كورونا" المؤلمة.. هنا التفاصيل ،
المصدر : الخليج 365
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