السعودية | وزارة الخارجية تدين وتستنكر التفجير الإرهابي الذي استهدف سوقًا شعبيًا شرقي العاصمة العراقية بغداد

المناطق_واس

أعربت وزارة الخارجية عن إدانتها واستنكارها التفجير الإرهابي الذي استهدف سوقًا شعبيًا شرقي العاصمة العراقية بغداد، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وجدّدت التأكيد على وقوف المملكة وتضامنها مع جمهورية العراق الشقيقة ضد جميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف.

وتُقدّم الوزارة العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولجمهورية العراق الشقيقة قيادة وحكومةً وشعبًا، مع تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.