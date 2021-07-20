السعودية | وزارة الخارجية تدين وتستنكر التفجير الإرهابي الذي استهدف سوقًا شعبيًا شرقي العاصمة العراقية بغداد

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وزارة الخارجية تدين وتستنكر التفجير الإرهابي الذي استهدف سوقًا شعبيًا شرقي العاصمة العراقية بغداد والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل ساعة واحدة - 12:41 صباحًا, 20 يوليو 2021 م
المناطق_واس
أعربت وزارة الخارجية عن إدانتها واستنكارها التفجير الإرهابي الذي استهدف سوقًا شعبيًا شرقي العاصمة العراقية بغداد، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات.
وجدّدت التأكيد على وقوف المملكة وتضامنها مع جمهورية العراق الشقيقة ضد جميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف.
وتُقدّم الوزارة العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولجمهورية العراق الشقيقة قيادة وحكومةً وشعبًا، مع تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.