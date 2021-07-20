السعودية | خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفيًا من رئيس المجلس العسكري الانتقالي بجمهورية تشاد

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفيًا من رئيس المجلس العسكري الانتقالي بجمهورية تشاد والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل ساعة واحدة - 12:20 صباحًا, 20 يوليو 2021 م
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تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – اتصالاً هاتفيًا اليوم، من رئيس المجلس العسكري الانتقالي بجمهورية تشاد الجنرال محمد إدريس ديبي، هنأه فيه بحلول عيد الأضحى المبارك.
وقد شكره خادم الحرمين الشريفين على تهنئته بهذه المناسبة، ومشاعره الصادقة.