شكرا لقرائتكم خبر عن «شؤون الحرمين» تعلن جاهزيتها لاستقبال الحجاج لأداء طواف الإفاضة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي جاهزيتها بكامل استعدادتها لاستقبال ضيوف الرحمن لأداء طواف الإفاضة في ظل منظومة خدمات متكاملة.

كما تم التأكد من جاهزية الإمكانات البشرية والآلية كافة؛ لاستقبال الحجاج إلى المسجد الحرام لأداء طواف الإفاضة، وسط بيئة صحية وآمنة مستوفية لجميع المعايير الصحية العالمية، ومراعية لتطلعات القيادة نحو تقديم أفضل الخدمات.

وجرى الاستعداد التام لأروقة المسجد الحرام وصحن المطاف والساحات قبل قدوم الحجيج؛ لتحقيق الأهداف وتسهيل دخول الحجاج إلى المسجد الحرام لأداء طواف الإفاضة.