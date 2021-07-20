شكرا لقرائتكم خبر عن «الشؤون الإسلامية» تكمل خطتها الاحترازية بمسجد المشعر الحرام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكملت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد خطتها الاحترازية الوقائية بمسجد المشعر الحرام في مزدلفة، التي نُفذت وفق الخطة المعتمدة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وشهدت أروقة المسجد والساحات المحيطة حركة إنسيابية كبيرة خلال دخول الحجاج وخروجهم منه.

وأدت جموع الحجاج صلاتي المغرب والعشاء جمعا وقصرا في مسجد المشعر الحرام، اقتداء بهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم توجهوا لمكان إقامتهم في مشعر مزدلفة.

وأوضحت الوزارة أنه تم تطبيق خطة تنظيم وصول الحجاج إلى مسجد المشعر الحرام بعد مغرب أمس، وفق الإجراءات المعتمدة، بالتعاون مع الجهات المعنية بخدمة الحجاج، مع تطبيق الإجراءات الصحية والوقائية كافة، حفاظاً على سلامة وصحة الحجيج حتى يؤدوا مناسكهم بيسر وسهولة وأمان.