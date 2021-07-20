الصحة تطلق حملة بدون يمناك لا عدمناك

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-20

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - الرياض

أطلقت وزارة الصحة، يوم أمس الاثنين، حملة توعوية تحت شعار بدون يمناك لا عدمناك، والتي تهدف إلى حث كافة أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين على أهمية الاستمرار في الالتزام بالإجراءات الاحترازية، والتقيد بالتدابير الوقائية، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك ومن أهمها تجنب المصافحة، والتباعد الجسدي، بهدف الحفاظ على صحتهم وسلامتهم، وسعيًا للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

أهمية الإجراءات الوقائية:

وتتضمن حملة بدون يمناك لا عدمناك العديد من المنتجات التوعوية، التي تبين أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية؛ حيث سيتم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

توعية أفراد المجتمع:

وتأتي هذه الخطوة تواصلًا للحملة التوعوية ضد فيروس كورونا المستجد، والتي أطلقتها الوزارة منذ بدء انتشار الفيروس تحت عنوان (الوقاية من كورونا)؛ حيث تهدف حملة بدون يمناك لا عدمناك إلى توعية جميع أفراد المجتمع بمختلف شرائحهم وفئاتهم ضد الفيروس، وإرشادهم إلى السلوكيات التوعوية السليمة التي ستسهم- بإذن الله- في الوقاية منه، والحد من انتشاره؛ وذلك حفاظًا على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع.



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