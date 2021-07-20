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الملك سلمان يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من رئيس الانتقالي في تشاد

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-20

الملك سلمان يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من رئيس الانتقالي في تشاد

متابعات الخليج 365 - واس

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – اتصالاً هاتفيًا اليوم، من رئيس المجلس العسكري الانتقالي بجمهورية تشاد الجنرال محمد إدريس ديبي، هنأه فيه بحلول عيد الأضحى المبارك.

وقد شكره خادم الحرمين الشريفين على تهنئته بهذه المناسبة، ومشاعره الصادقة.


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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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