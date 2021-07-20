الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-20

وزير الصحة: لا تصافح وقل لهم بدون يمناك لا عدمناك

متابعات الخليج 365 - الرياض

شدد وزير الصحة، توفيق الربيعة، على أهمية عدم المصافحة بالأيدي؛ منعًا لانتقال فيروس كورونا.

بدون يمناك لا عدمناك:

وقال الربيعة عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، اليوم الاثنين: “لأن كل من حولي حبيب سأمتنع عن المصافحة وأقول لهم بدون يمناك.. لا عدمناك”.

التوسع في تدشين مراكز اللقاحات:

وكانت الوزارة قد دشّنت المرحلة الأولى من تلقي اللقاح في 17 ديسمبر من العام الماضي، فيما انطلقت المرحلة الثانية في 18 فبراير الماضي، والتي شهدت التوسع في تدشين المزيد من مراكز اللقاحات لتشمل جميع مناطق المملكة، وذلك مواصلة لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحدّ من انتشار فيروس كورونا، مهيبةً بالجميع إلى التسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.

مبادرة اللقاح في المنازل:

وكانت وزارة الصحة أعلنت مؤخرًا عن تدشين خدمة التطعيم باللقاح للمرضى في منازلهم من خلال برنامج الرعاية الصحية المنزلية في مناطق المملكة كافة وذلك مواصلة لجهودها للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة والحد من انتشار الفيروس.

شارك الخبر