إطلاق دليل لنشر ثقافة البيئة الخضراء في الحج

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-19

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

شارك مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات؛ في إطلاق الدليل الأخضر للحج والعمرة؛ التي ينظمها قلوبال ون بمشاركة UNEP برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وعدد من المنظمات والقيادات الدينية المهتمة بحماية البيئة ونشر ثقافة البيئة الخضراء، اليوم الإثنين التاسع من ذي الحجة 1442هـ الموافق 19 يوليو 2021م.

الدليل الأخضر للحج:

وأثنى الأمين العام للمركز، فيصل بن عبدالرحمن بن معمر، خلال كلمته التي ألقاها من مشعر عرفات على فكرة الدليل الأخضر للحج والعمرة وتسليطه، الأضواء على التحديات البيئية العالمية الحالية ومدى ارتباطها بحياة المسلمين اليومية، حتى أثناء أداء مناسك الحج والعمرة؛ للوعي بواجبهم ليس داخل مجتمعاتهم المحلية فحسب، وإنما أيضًا نحو الكون الذي يعيشون فيه، كجزء من مسؤوليتهم للحفاظ على الكوكب، مشيدًا بفكرة إطلاقه ورسالته المثالية من الأماكن المقدسة.

جهود لوجستية كبيرة:

وأشار إلى الجهود اللوجستية الكبيرة الملموسة لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لاستيعاب أكثر من ثلاثة ملايين ونصف المليون حاج سنويًّا وتفخر بتقديمها سنةً بعد أخرى تجارب غاية في الاحترافية والإنسانية في إدارة هذه الحشود، وتوفير احتياجات الحجاج كافةً: أمنًا وتنظيمًا وتفويجًا وتسكينًا ورعايةً صحيةً ونقلًا وصرفًا صحيًّا.. وراحةً للحجيج.

وفي هذا الخصوص؛ ثمَّن ابن معمر المبادرات السعودية الخضراء النوعية والرائدة: محليًّا ووطنيًّا وإقليميًّا: (الرياض الخضراء)؛ (السعودية الخضراء)؛ و(الشرق الأوسط الأخضر) التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان انطلاقًا من نظرته الاستشرافية لمستقبل المنطقة بيئيًّا ومناخًا؛ استكمالًا لجهود المملكة لحماية الكوكب، خلال فترة رئاستها مجموعة العشرين العام الماضي، التي نتج عنها إصدار إعلان خاص حول البيئة وتبني مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون.

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