، واضحة للعيان.."الهاشمي": جهود جبارة للقيادة تبذلها المملكة خدمة للحجاج ،

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أشاد عضو جمعية مراكز الأحياء بمكة، عبدالكريم الهاشمي، بالجهود الجبارة التي تبذلها المملكة بقيادة خادم الحرمين وسمو ولي عهده الأمين للتسهيل على الحجاج أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.
وقال لـ"الخليج 365": "أتقدم بالشكر لوالدنا وقائدنا العزيز على قلوبنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، مبرمج رؤية 2030 حبيب الشعب وجميع أمرائنا ومسؤولينا في شتى قطاعات الدولة".
وأشاد "الهاشمي" بالمشاعر الإيمانية في مسجد نمرة، والجهود التي تبذلها المملكة في خدمة ضيوف الرحمن والإجراءات الاحترازية المتخذة ضد فيروس كورونا لضمان سلامة الحجاج.
وأثنى على وزارة الشؤون الإسلامية لما قامت به من أعمال جبارة من فرش وإنارة ومحافظة على المساجد وعلى الأئمة والمؤذنين والمراقبين، وما يقومون به من أعمال لجميع المساجد في أنحاء المملكة، بالإضافة إلى مشروع التكييف الجديد بمسجد نمرة وجميع الأعمال المقدمة العظيمة الواضحة للعيان. الحج ضيوف الرحمن موسم الحج المشاعر المقدسة
20 يوليو 2021 - 10 ذو الحجة 1442 12:04 AM
أثنى على ما قامت به "الشؤون الإسلامية" من أعمال بالمشاعر وخص مسجد نمرةواضحة للعيان.."الهاشمي": جهود جبارة للقيادة تبذلها المملكة خدمة للحجاج
أشاد عضو جمعية مراكز الأحياء بمكة، عبدالكريم الهاشمي، بالجهود الجبارة التي تبذلها المملكة بقيادة خادم الحرمين وسمو ولي عهده الأمين للتسهيل على الحجاج أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.
وقال لـ"الخليج 365": "أتقدم بالشكر لوالدنا وقائدنا العزيز على قلوبنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، مبرمج رؤية 2030 حبيب الشعب وجميع أمرائنا ومسؤولينا في شتى قطاعات الدولة".
وأشاد "الهاشمي" بالمشاعر الإيمانية في مسجد نمرة، والجهود التي تبذلها المملكة في خدمة ضيوف الرحمن والإجراءات الاحترازية المتخذة ضد فيروس كورونا لضمان سلامة الحجاج.
وأثنى على وزارة الشؤون الإسلامية لما قامت به من أعمال جبارة من فرش وإنارة ومحافظة على المساجد وعلى الأئمة والمؤذنين والمراقبين، وما يقومون به من أعمال لجميع المساجد في أنحاء المملكة، بالإضافة إلى مشروع التكييف الجديد بمسجد نمرة وجميع الأعمال المقدمة العظيمة الواضحة للعيان.
، واضحة للعيان.."الهاشمي": جهود جبارة للقيادة تبذلها المملكة خدمة للحجاج ،
المصدر : الخليج 365
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