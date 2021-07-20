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أعربت وزارة الخارجية عن إدانتها واستنكارها التفجير الإرهابي الذي استهدف سوقًا شعبيًا شرقي العاصمة العراقية بغداد، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات.
وجدّدت التأكيد على وقوف المملكة وتضامنها مع جمهورية العراق الشقيقة ضد جميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف.
وتُقدّم الوزارة العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولجمهورية العراق الشقيقة قيادة وحكومةً وشعبًا، مع تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.وزارة الخارجية
20 يوليو 2021 - 10 ذو الحجة 1442 12:04 AM
أكدت وقوف المملكة وتضامنها مع جمهورية العراق الشقيقة"الخارجية" تدين وتستنكر التفجير الإرهابي الذي استهدف سوقًا شعبيًا شرقي بغداد
أعربت وزارة الخارجية عن إدانتها واستنكارها التفجير الإرهابي الذي استهدف سوقًا شعبيًا شرقي العاصمة العراقية بغداد، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات.
وجدّدت التأكيد على وقوف المملكة وتضامنها مع جمهورية العراق الشقيقة ضد جميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف.
وتُقدّم الوزارة العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولجمهورية العراق الشقيقة قيادة وحكومةً وشعبًا، مع تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.
، "الخارجية" تدين وتستنكر التفجير الإرهابي الذي استهدف سوقًا شعبيًا شرقي بغداد ،
المصدر : الخليج 365
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