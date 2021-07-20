- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شارك مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات؛ في إطلاق الدليل الأخضر للحج والعمرة؛ التي ينظمها قلوبال ون بمشاركة UNEP برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وعدد من المنظمات والقيادات الدينية المهتمة بحماية البيئة ونشر ثقافة البيئة الخضراء، اليوم الاثنين التاسع منذي الحجة 1442هـــ الموافق 19 يوليو 2021م.
وقد أثنى الأمين العام للمركز فيصل بن عبدالرحمن بن معمر خلال كلمته التي ألقاها من مشعر عرفات على فكرة الدليل الأخضر للحج والعمرة وتسليطه الأضواء على التحديات البيئية العالمية الحالية ومدى ارتباطها بحياة المسلمين اليومية، حتى أثناء أداء مناسك الحج والعمرة؛ للوعي بواجبهم ليس داخل مجتمعاتهم المحلية فحسب، وإنما أيضًا نحو الكون الذي يعيشون فيه، كجزء من مسؤوليتهم للحفاظ على الكوكب.
وأشاد بفكرة إطلاقه ورسالته المثالية من الأماكن المقدسة، مشيرًا إلى الجهود اللوجستية الكبيرة الملموسة لحكومة خادم الحرمين الشريفين، حفظها الله، لاستيعاب أكثر من ثلاثة ملايين ونصف المليون حاج سنويًا وتفخر بتقديمها سنةً بعد أخرى تجارب غاية في الاحترافية والإنسانية في إدارة هذه الحشود، وتوفير احتياجات الحجاج كافةً: أمنًا وتنظيمًا وتفويجًا وتسكينًا ورعايةً صحيةً ونقلاً وصرفًاصحيًا.. وراحةً للحجيج.
وفي هذا الخصوص؛ ثمَّن "بن معمر" المبادرات السعودية الخضراء النوعية والرائدة: محليًا ووطنيًا وإقليميًا: (الرياض الخضراء)؛ (السعودية الخضراء)؛ و(الشرق الأوسط الأخضر) التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، حفظه الله، انطلاقًا من نظرة سموه الكريم الاستشرافية لمستقبل المنطقة بيئيًا ومناخًا؛ استكمالاً لجهود المملكة العربية السعودية لحماية الكوكب، خلال فترة رئاستها مجموعة العشرين العام الماضي، التي نتج عنها إصدار إعلان خاص حول البيئة وتبني مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون.
20 يوليو 2021 - 10 ذو الحجة 1442 12:04 AM
"بن معمر" أشاد بفكرة إطلاقه ورسالته المثالية من الأماكن المقدسة"الحوار العالمي" يشارك في إطلاق دليل لنشر ثقافة البيئة الخضراء في الحج
شارك مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات؛ في إطلاق الدليل الأخضر للحج والعمرة؛ التي ينظمها قلوبال ون بمشاركة UNEP برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وعدد من المنظمات والقيادات الدينية المهتمة بحماية البيئة ونشر ثقافة البيئة الخضراء، اليوم الاثنين التاسع منذي الحجة 1442هـــ الموافق 19 يوليو 2021م.
وقد أثنى الأمين العام للمركز فيصل بن عبدالرحمن بن معمر خلال كلمته التي ألقاها من مشعر عرفات على فكرة الدليل الأخضر للحج والعمرة وتسليطه الأضواء على التحديات البيئية العالمية الحالية ومدى ارتباطها بحياة المسلمين اليومية، حتى أثناء أداء مناسك الحج والعمرة؛ للوعي بواجبهم ليس داخل مجتمعاتهم المحلية فحسب، وإنما أيضًا نحو الكون الذي يعيشون فيه، كجزء من مسؤوليتهم للحفاظ على الكوكب.
وأشاد بفكرة إطلاقه ورسالته المثالية من الأماكن المقدسة، مشيرًا إلى الجهود اللوجستية الكبيرة الملموسة لحكومة خادم الحرمين الشريفين، حفظها الله، لاستيعاب أكثر من ثلاثة ملايين ونصف المليون حاج سنويًا وتفخر بتقديمها سنةً بعد أخرى تجارب غاية في الاحترافية والإنسانية في إدارة هذه الحشود، وتوفير احتياجات الحجاج كافةً: أمنًا وتنظيمًا وتفويجًا وتسكينًا ورعايةً صحيةً ونقلاً وصرفًاصحيًا.. وراحةً للحجيج.
وفي هذا الخصوص؛ ثمَّن "بن معمر" المبادرات السعودية الخضراء النوعية والرائدة: محليًا ووطنيًا وإقليميًا: (الرياض الخضراء)؛ (السعودية الخضراء)؛ و(الشرق الأوسط الأخضر) التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، حفظه الله، انطلاقًا من نظرة سموه الكريم الاستشرافية لمستقبل المنطقة بيئيًا ومناخًا؛ استكمالاً لجهود المملكة العربية السعودية لحماية الكوكب، خلال فترة رئاستها مجموعة العشرين العام الماضي، التي نتج عنها إصدار إعلان خاص حول البيئة وتبني مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون.
، "الحوار العالمي" يشارك في إطلاق دليل لنشر ثقافة البيئة الخضراء في الحج ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "الحوار العالمي" يشارك في إطلاق دليل لنشر ثقافة البيئة الخضراء في الحج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.