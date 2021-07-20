، فرق "الموارد البشرية" بالرياض تواصل جولاتها على منشآت القطاع الخاص خلال أيام الأضحى ،

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واصلت الفرق الرقابية التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال الأربعة أيام الماضية
جولاتها الميدانية على منشآت القطاع الخاص في العاصمة الرياض والمحافظات التابعة لها للتأكد من مدى التزام أصحاب المنشآت بتطبيق قوانين الوزارة المنظمة لسوق العمل خلال أيام عطلة عيد الأضحى حيث أسفرت الجولات عن تنفيذ أكثر من ألف جولة رقابية ورصد ما يقارب من 200 مخالفة.
وأكد مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض د. محمد بن عبدالله الحربي: "أن الحملات التفتيشية مستمرة على جميع المنشآت في المنطقة والمحافظات".
وقال الحربي إن تلك الجولات الرقابية تأتي تأكيدًا على موقف الوزارة في متابعة سوق العمل وضبط المخالفات"، داعياً جميع
عملاء الوزارة إلى التعاون معها والإبلاغ عن مخالفات سوق العمل من خلال تطبيق معاً للرصد، حيث سيتم التعامل الفوري مع البلاغات، حرصًا على تحسين وتطوير بيئة سوق العمل.
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
19 يوليو 2021 - 9 ذو الحجة 1442 11:55 PM
أسفرت عن تنفيذ أكثر من ألف جولة رقابية ورصد ما يقارب من 200 مخالفةفرق "الموارد البشرية" بالرياض تواصل جولاتها على منشآت القطاع الخاص خلال أيام الأضحى
واصلت الفرق الرقابية التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال الأربعة أيام الماضية
جولاتها الميدانية على منشآت القطاع الخاص في العاصمة الرياض والمحافظات التابعة لها للتأكد من مدى التزام أصحاب المنشآت بتطبيق قوانين الوزارة المنظمة لسوق العمل خلال أيام عطلة عيد الأضحى حيث أسفرت الجولات عن تنفيذ أكثر من ألف جولة رقابية ورصد ما يقارب من 200 مخالفة.
وأكد مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض د. محمد بن عبدالله الحربي: "أن الحملات التفتيشية مستمرة على جميع المنشآت في المنطقة والمحافظات".
وقال الحربي إن تلك الجولات الرقابية تأتي تأكيدًا على موقف الوزارة في متابعة سوق العمل وضبط المخالفات"، داعياً جميع
عملاء الوزارة إلى التعاون معها والإبلاغ عن مخالفات سوق العمل من خلال تطبيق معاً للرصد، حيث سيتم التعامل الفوري مع البلاغات، حرصًا على تحسين وتطوير بيئة سوق العمل.
، فرق "الموارد البشرية" بالرياض تواصل جولاتها على منشآت القطاع الخاص خلال أيام الأضحى ،
المصدر : الخليج 365
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