شكرا لمتابعة خبر عن 6 إخوة ينفذون وصية والدهم ويساعدون ضيوف الرحمن بالمشاعر المقدسة "فيديو" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

نفذ 6 إخوة وصية والدهم المرشد والمطوف طلعت تونسي، ألا وهي تطويف الحجاج، حيث تراوحت أعمارهم ما بين 8 و32 عاما.

ونظم المطوف طلعت تونسي، الحجاج لثلاثة عقود قبل وفاته بكورونا في 2020، حيث قالوا:"قررنا جميعا العمل هذا العام لأول مرة في خدمة الحجاج تكريما لذكرى والدنا الذي كان قال لنا:"إذا حدث لي شئ ما، فيستعين عليك أنت وإخوتك البقاء معا ومواصلة عملي".

وتعمل عائلة طلعت تونسي في مجال الطاقة منذ 80 عاما، وهي إحدى العائلات في مكة اختصت بهذه الخدمة، حيث يساعد من فيها رجال ونساء الحجاج في تأدية مناسكهم وتزويدهم بما يحتاجونه كالتنقل والسقاية.