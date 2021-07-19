شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. طائرات أمنية عمودية لرصد ومتابعة سير الحج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

يُتابع طيران الأمن حركة حجاج بيت الله الحرام أثناء أداء مناسكهم لضمان سلامتهم بالطائرات العمودية التي زودت بأنظمة الرؤية الليلة، والكاميرات الحرارية، وتقنيات الاتصال الحديثة، والتجهيزات الطبية والإسعافية.

وأكد قائد مهمة أمن الحج لطيران الأمن، عميد طيار محمد الثبيتي، أن طيران الأمن يواصل جهوده لخدمة ضيوف الرحمن، لافتا إلى أن جميع الأطقم الجوية تمتلك الخبرة في التعامل مع هذا الحدث، وذلك بحسب ما ذكره بقناة "الإخبارية".

وأضاف أن مهام الطيران الأمني تتمثل في القيام بجولات استطلاعية خلال موسم الحج لمتابعة ورصد الحالة الأمنية من حركة مرورية، فضلا عن تنفيذ عمليات الإسعاف، والبحث والإنقاذ.