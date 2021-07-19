وزير الحج ورئيس الهيئة الملكية لمكة يتفقدان مخيمات الحجاج

الرياض - محمد عبدالله - تفقد وزير الحج والعمرة المكلف الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، ورئيس الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة المهندس عبدالرحمن بن فاروق عدّاس، مخيمات الحجاج، ضمن الجولات الميدانية اليومية للاستماع لملحوظات ضيوف الرحمن والاطلاع على الخدمات المقدمة لهم من منطلق إشراف الوزارة والهيئة.

جرى خلال الجولة التفقدية، الوقوف على الملحوظات الواردة لمركز الشكاوى والبلاغات واتخاذ قرارات فورية تضمن معالجة أي قصور في تقديم الخدمة وإحالة الكيانات المقصرة إلى الجهات الرقابية ولجان النظر.

وأوضحت وزارة الحج والعمرة أن تلك الجولات التفقدية بدأت منذ استقبال طلائع الحجاج حتى وصولهم لمشعر منى وستستمر حتى نهاية موسم الحج، وأسفرت تلك الجولات الرقابية الميدانية عن رصد بعض الملحوظات، وتحديد الكيانات المتسببة فيها، وتكليف الجهة المختصة بمعالجتها بشكل عاجل وطارئ، بما يضمن سلامة وراحة ضيوف الرحمن وتحقيق أعلى درجات الرضا.

وأكدت الوزارة أن تلك الجولات تأتي ضمن جهود القائمين في وزارة الحج والعمرة والهيئة الملكية لمكة والمشاعر المقدسة على متابعة منظومة مقدمي الخدمات لضيوف الرحمن وجاهزية المشاعر والبنى التحتية بما يضمن تطبيق الإجراءات الاحترازية ومعايير تقديم الخدمات في مختلف مراحل موسم الحج.