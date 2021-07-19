العقيد الشلهوب: الجهات المختصة تتابع الطقس في المشاعر المقدسة

الرياض - محمد عبدالله - أكد المتحدث الأمني بوزارة الداخلية العقيد طلال الشلهوب، أن الجهات المختصة في المشاعر المقدسة تتابع الحالة المناخية بشكل مستمر ووضعت الخطط والتنظيمات للتعامل مع ذلك بشكل مباشر.

ونوه الشلهوب، خلال المؤتمر الصحفي بشأن موسم حج هذا العام، بالنجاحات التي تحققت بفضل الله ثم بتوجيهات القيادة الحكيمة والتزام المواطنين والمقيمين بتطبيق الإجراءات الاحترازية التي جعلت صحة الإنسان ضمن أولوياتها ولاقت إشادة من منظمة الصحة العالمية ونقلت تجاربها في هذا الجانب للدول.

وأشار إلى مواصلة رجال الأمن مهامهم في إدارة التنظيم لأداء الطواف والسعي ورمي الجمرات وفق تنظيم التفويج بما يضمن تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة للحد من انتشار جائحة كورونا، مشيرًا إلى أنه رُصدت اليوم عدة محاولات لدخول المشاعر المقدسة من مخالفي أنظمة الحج، وتم ضبطهم واتخاذ اللازم حيالهم بفضل الخطط الموضوعة والطوق الأمني المحكم من الجهات المختصة.