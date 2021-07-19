متحدث الداخلية: رصدنا محاولات لدخول المشاعر المقدسة من مخالفي أنظمة الحج

الرياض - محمد عبدالله - أكد المتحدث الأمني بوزارة الداخلية العقيد طلال الشلهوب، مواصلة رجال الأمن مهامهم في إدارة التنظيم لأداء الطواف والسعي ورمي الجمرات وفق تنظيم التفويج بما يضمن تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة للحد من انتشار جائحة كورونا، مشيرًا إلى أنه رُصدت اليوم عدة محاولات لدخول المشاعر المقدسة من مخالفي أنظمة الحج، وتم ضبطهم واتخاذ اللازم حيالهم بفضل الخطط الموضوعة والطوق الأمني المحكم من الجهات المختصة.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي بشأن موسم حج هذا العام، أن رجال الأمن يواصلون مهامهم لإدارة تنظيم إداء الطواف والسعي ورمي الجمرات، إلى جانب تنفيذ مهامهم بجميع المداخل المؤدية للعاصمة المقدسة والطرق والممرات المؤدية للمسجد الحرام وفرض طوق أمني محكم حول المشاعر المقدسة لتنفيذ التعليمات ومنع تسلل غير المرخص لهم بدخول المشاعر ومخالفة من يتم ضبطه حتى نهاية 13 ذي الحجة.

واستكمل، أن عملية تصعيد حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر عرفات اكتملت عند الساعة 9 من صباح اليوم، حيث بدأت عمليات التصعيد الساعة 5 فجرًا واستغرقت 4 ساعات، مشيرًا إلى أن قيادات المرور في المشاعر المقدسة عملت على متابعة وتنظيم عملية النفرة إلى مزدلفة مغرب اليوم وفق التنظيم المعتمد لذلك، واستكملت الجهات المشاركة استعداداتها لاستقبالهم بعد عودتهم إلى مشعر منى غدًا لرمي جمرة العقبة وأداء طواف الإفاضة والإقامة بمنى يوم عيد الأضحى المبارك وأيام التشريق.