وزارة الصحة: لا وفيات بين الحجاج.. وإشادة عالمية بإدارة الموسم

الرياض - محمد عبدالله - أكد متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي عدم تسجيل أي وفيات بين حجاج بيت الله الحرام، وأنه لا يوجد ما يدعو إلى شيء سوى التفاؤل بأن يكون الحج على أكمل وجه، مشيرًا إلى أن منظمة الصحة العالمية أشادت بالمملكة فيما يتعلق بمستوى جاهزيتها وقدرتها على إدارة حج هذا العام.

وقال خلال المؤتمر الصحفي لموسم حج هذا العام الذي عقد اليوم في العوالي بمكة المكرمة، أن القطاعات الصحية استقبلت حتى الآن مجموعة من الحالات كان من أبرزها استقبال العيادات لـ485 حالة، والحالات التي راجعت الطوارئ بلغ عددها 188 حالة، فيما تم تنويم 18 حالة كان من بينها 7 حالات منومة في العناية المركزة ورصد 17 حالة إجهاد حراري وإجراء خمس عمليات قسطرة قلبية ناجحة.

وحول الخدمات التي تقدمها الوزارة لضيوف الرحمن بين متحدث وزارة الصحة أن المعوقات يتم تذليلها دائما وتوفير كل الأمور التي يحتاجها الحاج وفق الخطط التي يتم إعدادها وجميع الأمور الداعمة لهذه الخطط دائمًا تحرص الحكومة على توفيرها، مؤكدًا أن القطاعات الصحية في أعلى جاهزيتها لتنفيذ هذه الخطط، مضيفا أن جميع دول العالم لا تزال في ظل جائحة نشطة ومستمرة وتحدياتها هي الأبرز.